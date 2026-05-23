الأحد 24 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا تخصص مطارا آخر للكشف عن إيبولا

مسافرون في مطار دالاس الدولي الأميركي
23 مايو 2026 22:35

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، إنه أصبح لدى الأميركيين ​العائدين من جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان الآن نقطة دخول ثانية للعودة ⁠إلى الولايات المتحدة.
ووسعت المراكز، اليوم، نطاق إجراءات ​الفحص المعززة للكشف عن فيروس إيبولا ​لتشمل ‌مطار "هارتسفيلد جاكسون" ⁠الدولي ​في مدينة أتلانتا.
وأضافت أنه سبق استخدام مطار "هارتسفيلد جاكسون" لفحص الركاب، وتوجد به إجراءات تشغيلية معتمدة في هذا الشأن.
وخُصص مطار دالاس الدولي في واشنطن، الأسبوع الماضي، لفحص الأميركيين العائدين للكشف عن الفيروس.
وتُعد إجراءات الفحص المعززة المتعلقة ​بالصحة العامة عند دخول البلاد أحد مكونات نهج المراكز الأميركية لمكافحة فيروس إيبولا، والذي يشمل أيضا الفحص عند المغادرة إلى الخارج وإبلاغ شركات الطيران ‌عن حالات الإصابة ​والخضوع لرقابة صحية بعد الوصول.
وتقول منظمة الصحة العالمية إنه جرى تأكيد 82 إصابة حتى الآن في جمهورية ​الكونغو الديمقراطية، ‌مع ⁠سبع ‌حالات وفاة مؤكدة ‌و177 حالة وفاة مشتبه بها ونحو 750 إصابة مشتبه ⁠بها مرتبطة بالسلالة "بونديبوغيو" من فيروس إيبولا.
وقبل ​أيام، منعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأجانب الذين سافروا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان في الأسابيع القليلة الماضية من دخول الولايات ​المتحدة.

أخبار ذات صلة
هيئة صحية تحدد دولا أفريقية مهددة بتفشي فيروس إيبولا
أوغندا تؤكد تسجيل إصابات جديدة بفيروس إيبولا
المصدر: رويترز
الولايات المتحدة
الفحص الطبي
فيروس إيبولا
إيبولا
مطارات
آخر الأخبار
جانب من المعرض
علوم الدار
مركز جامع الشيخ زايد الكبير وجامعة الإمارات ينظمان معرض «المخطوطات - هوية وتنمية مستدامة»
24 مايو 2026
طائرة مسيرة متفجرة تتحطم في لاتفيا
الأخبار العالمية
طائرة مسيرة متفجرة تتحطم في لاتفيا
اليوم 23:46
المستشار الألماني السابق أولاف شولتس
الأخبار العالمية
مستشار ألمانيا السابق يدعو إلى إبعاد حزب البديل عن السلطة
اليوم 23:29
«رأس الخيمة لأصحاب الهمم» يستحدث 4 رياضات ويدشن ملعب البادل
الرياضة
«رأس الخيمة لأصحاب الهمم» يستحدث 4 رياضات ويدشن ملعب البادل
اليوم 23:01
اعتماد 4 بطولات في الموسم الجديد لكرة القدم المصغرة
الرياضة
اعتماد 4 بطولات في الموسم الجديد لكرة القدم المصغرة
اليوم 22:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©