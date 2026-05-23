أميركا تخصص مطارا آخر للكشف عن إيبولا

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، إنه أصبح لدى الأميركيين ​العائدين من جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان الآن نقطة دخول ثانية للعودة ⁠إلى الولايات المتحدة.

ووسعت المراكز، اليوم، نطاق إجراءات ​الفحص المعززة للكشف عن فيروس إيبولا ​لتشمل ‌مطار "هارتسفيلد جاكسون" ⁠الدولي ​في مدينة أتلانتا.

وأضافت أنه سبق استخدام مطار "هارتسفيلد جاكسون" لفحص الركاب، وتوجد به إجراءات تشغيلية معتمدة في هذا الشأن.

وخُصص مطار دالاس الدولي في واشنطن، الأسبوع الماضي، لفحص الأميركيين العائدين للكشف عن الفيروس.

وتُعد إجراءات الفحص المعززة المتعلقة ​بالصحة العامة عند دخول البلاد أحد مكونات نهج المراكز الأميركية لمكافحة فيروس إيبولا، والذي يشمل أيضا الفحص عند المغادرة إلى الخارج وإبلاغ شركات الطيران ‌عن حالات الإصابة ​والخضوع لرقابة صحية بعد الوصول.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه جرى تأكيد 82 إصابة حتى الآن في جمهورية ​الكونغو الديمقراطية، ‌مع ⁠سبع ‌حالات وفاة مؤكدة ‌و177 حالة وفاة مشتبه بها ونحو 750 إصابة مشتبه ⁠بها مرتبطة بالسلالة "بونديبوغيو" من فيروس إيبولا.

وقبل ​أيام، منعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأجانب الذين سافروا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان في الأسابيع القليلة الماضية من دخول الولايات ​المتحدة.