مستشار ألمانيا السابق يدعو إلى إبعاد حزب البديل عن السلطة

دعا المستشار الألماني السابق أولاف شولتس إلى الإبقاء على ما يُعرف بـ"الجدار العازل" في التعامل مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" المنتمي لأقصى اليمين، وإبعاد هذا الحزب عن السلطة.

وفي مقطع فيديو نُشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي "لا يمكن إقامة دولة في وجود حزب البديل (في السلطة)". وأضاف "وبالتأكيد تماما لا يمكن إقامة دولة ديمقراطية وفقاً للمعنى المنصوص عليه في دستورنا".

وبمناسبة الذكرى السنوية لإعلان الدستور الألماني، قال شولتس إن هذا الدستور يضمن منذ عام 1949 "أكثر الأنظمة حرية الذي عرفته ألمانيا على الإطلاق". وأكد "لدينا، نحن الألمان، كل الأسباب لحماية ديمقراطية دستورنا والدفاع عنها. ولذلك، فمن المقلق أن يتم في هذه الأيام تحديداً انتقاد ما يسمى بالجدار العازل بشكل علني".

يمتلك حزب البديل ثاني أقوى كتلة نيابية داخل البرلمان الألماني بعد الاتحاد المسيحي (208 مقعد للاتحاد المسيحي مقابل 150 مقعدا للبديل).