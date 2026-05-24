مئات آلاف الحجاج يطوفون حول الكعبة

الطواف حول الكعبة المشرفة
24 مايو 2026 18:39

أدى مئات الآلاف من الحجاج، اليوم الأحد، "طواف القدوم" حول الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، عشية يوم التروية حيث سيخرجون إلى منى.
وقال المغريي جريش محمد، البالغ 68 عاما "شعوري لا يوصف. شعور جميل جميل".
وأضاف "كنت أتمنى الحج طوال عمري من 40 عاما أو 50 عاما. وهذا العام تحقق حلمي".
وأعلنت السلطات السعودية، الجمعة، أن أكثر من 1,52 مليون حاج وصلوا من خارج المملكة، في عدد تجاوز بالفعل حصيلة العام 2025، فيما لم تُعلن بعد أعداد الحجاج من داخل السعودية.
وفي العام الماضي، بلغ عدد الحجاج 1,67 مليون، بينهم 1,506 مليون قدموا من خارج السعودية.

وطاف حجاج، اليوم، مرتدين ملابس الإحرام البيضاء حول الكعبة، وبينهم نساء ارتدين عباءات. فيما كان آخرون يصلّون ويدعون فوق الأرضيات الرخامية البيضاء المعطّرة بالمسك.
وتغص المرافق السعودية والمواقع الدينية بالحجاج، فيما تكتظ الأسواق والمطاعم.
وفي الشوارع المحيطة بالمسجد الحرام، افترش آلاف الحجاج الأرض على سجادات أمام الفنادق والمتاجر لأداء الصلاة.
وقالت المصرية هالة إسماعيل (56 عاما)، التي تؤدي الحج للمرة الثانية "أدعو لمصر، وأدعو للعالم كله أن ينعم الله علينا بنعمة الأمن والأمان".
وسينتقل الحجاج، غدا الاثنين الثامن من ذي الحجة (يوم التروية)، إلى منى، على بعد نحو خمسة كيلومترات من المسجد الحرام، قبل الركن الأعظم من الحج، وهو الوقوف على صعيد عرفات الثلاثاء.
وأقامت السلطات السعودية مرافق صحية وعيادات متنقلة، فيما أعلنت وزارة الصحة نشر أكثر من 50 ألفا من الكوادر الطبية و3 آلاف سيارة إسعاف لتقديم الرعاية للحجاج.

