تواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان رغم الهدنة

يستمر الجيش الإسرائيلي في شن غارات جوية على لبنان، اليوم الأحد، مع مواصلته إصدار إنذارات لإخلاء قرى وبلدات في جنوب البلاد وشرقها، غداة مقتل 11 شخصا في ضربة واحدة على بلدة قرب مدينة النبطية، بحسب ما أفادت مصادر رسمية لبنانية.

ورغم الهدنة السارية منذ 17 أبريل الماضي، تواصل إسرائيل شنّ ضربات والقيام بعمليات نسف وتدمير في مناطق محاذية للحدود تحتلها قواتها.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، بمقتل 11 شخصا بينهم ست نساء وطفل، في غارة، أمس السبت، على بلدة في جنوب لبنان.

وأشارت الوزارة، في بيان، الى إصابة تسعة أشخاص بجروح بينهم أربعة أطفال وامرأة.

إلى ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن ضربات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب البلاد وشرقها، اليوم الأحد، أدى بعضها لوقوع إصابات.

وتوازيا مع الغارات، أصدر الجيش الاسرائيلي إنذارات لإخلاء أكثر من 15 بلدة وقرية في الجنوب، ومنطقة البقاع الغربي في جنوب شرق البلاد.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني إن مركزها الاقليمي في مدينة النبطية قد انهار بالكامل جراء "استهداف مباشر في غارة إسرائيلية".