الأخبار العالمية

ترامب: لن نستعجل اتفاقا مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
24 مايو 2026 19:39

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه أبلغ المفاوضين الأميركيين "عدم التسرع في إبرام اتفاق" مع إيران بهدف إنهاء التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، ​وذلك بعد أقل من يوم على إعلانه "إنجاز ‌قدر كبير من التفاوض" على اتفاق مع طهران.  
وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشال"، قائلا "المفاوضات تجري في شكل منظم وبنّاء، وقد أبلغت من يمثلونني عدم التسرع في إبرام اتفاق، فالوقت في صالحنا".
وأضاف "سيظل الحصار (البحري) مستمرا وفاعلا في شكل كامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق والمصادقة عليه وتوقيعه. يجب ​على الجانبين ‌أن ⁠يأخذا ‌وقتهما ‌وأن ينجزا الأمر على ⁠النحو الصحيح".
وأكد الرئيس الأميركي أنه "لا مجال ​لارتكاب أي أخطاء! علاقتنا مع إيران تمضي نحو قدر أكبر من ​المهنية".

المصدر: وكالات
