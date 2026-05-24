إنقاذ 92 مختطفاً في نيجيريا

أبوجا (وكالات)



أعلن الجيش النيجيري، أمس، أن قواته تمكنت من إنقاذ 92 شخصاً كان قد اختطفهم إرهابيون في شمال شرق البلاد، وهي المنطقة التي تعاني وطأة الصراعات المستمرة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش، ساني أوبا، في بيان له، أن المُختطفين - وهم 52 رجلاً، و33 سيدة، وسبعة أطفال - جرى إنقاذهم على طول طريق «بوراتاي-كامويا» في منطقة بيو التابعة لولاية بورنو.

وأضاف أوبا أن المسلحين كانوا «يدفعون ضحاياهم بالقوة» بعيداً عن الطريق نحو الأحراش، قبل أن تعترضهم القوات العسكرية. وتابع قائلاً: «أطبقت قوات عملية هادين كاي، على الإرهابيين في ملاحقة منسقة ومحكمة باتجاه منطقة مانجاري-دورا، حيث اشتبكت القوات مع المتمردين وأجبرتهم على ترك الأسرى والفرار في حالة من الفوضى والارتباك».

هذا ولم يحدد الجيش في بيانه المدة التي قضاها الضحايا في الأسر قبل إنقاذهم.