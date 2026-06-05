فوز الحزب الحاكم بالانتخابات البرلمانية في غينيا

حقق الحزب الحاكم في غينيا، فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت الأحد، وفق ما بيّنت نتائج أولية أعلنتها الهيئة العامة للانتخابات اليوم الجمعة.

وفازت حركة "جيل من أجل الحداثة والتنمية"، حزب الرئيس الغيني مامادي دومبويا، بالأغلبية الساحقة من مقاعد الجمعية الوطنية المقبلة البالغ عددها 147 مقعدا، بالإضافة إلى مقاعد مجالس البلديات.

وأعلنت الهيئة العامة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 52,87% في الانتخابات التشريعية و58,51% في الانتخابات البلدية.

وحصدت حركة "جيل من أجل الحداثة والتنمية" الأغلبية المطلقة أو النسبية في معظم المجالس المحلية، سواء في العاصمة كوناكري أو في مدن أخرى.

وتمثل هذه الانتخابات، خطوة إضافية نحو العودة إلى النظام الدستوري منذ تولي الجيش السلطة في 2021.