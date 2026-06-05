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عون: إيران تستخدم لبنان «ورقة مساومة» في مفاوضاتها

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
6 يونيو 2026 00:51

بيروت (الاتحاد، وكالات)

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قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، إن إيران تستخدم لبنان «ورقة مساومة» في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن الشعب اللبناني سئم الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، وطالب طهران بالكف عن التدخل في الشؤون اللبنانية.
وخاطب عون إيران قائلاً في لقاء تلفزيوني: «أنتم لا تحاولون مساعدتنا، والشعب اللبناني وحده يدفع الثمن من أجل مصالحكم الخاصة».
وأضاف أن «أمين عام حزب الله نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني»، مشدداً على أن «الحزب يجب أن يدرك أنه لا سبيل إلا الجلوس والتفاوض، ولا سبيل آخر لحل هذه المشكلة وإنقاذ ما تبقى إلا عبر المفاوضات والدبلوماسية».
بدوره، دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس، إيران إلى التوقف عن التعامل مع جنوب لبنان وأهله كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.
قال سلام خلال مؤتمر صحفي في السرايا الحكومية بالعاصمة بيروت، بحضور سفراء وممثلي منظمات دولية وأممية، لإطلاق النداء الإنساني العاجل الثاني لدعم المتضررين من الحرب الإسرائيلية على بلاده: «لبنان نجح، بفضل جهود الدولة اللبنانية ودعم الأشقاء العرب والتفهم الأميركي، في التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار»، مضيفاً أن «الحرس الثوري الإيراني كان أول الرافضين لذلك قبل أي طرف آخر».
وأضاف أن «هذا الموقف يؤكد مجدداً أن هذه الحرب ليست حربنا، وأنها لا تُخاض من أجلنا، بل على أرضنا وعلى حساب أهلنا».
وشدد سلام على أن «لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد».
أمنياً، شنت إسرائيل أمس، سلسلة غارات على جنوب لبنان، وأصدرت أوامر إخلاء جديدة، رغم إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف النار في لبنان.

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