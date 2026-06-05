الأمم المتحدة: سيناريو أزمة الجوع العالمية بسبب حرب الشرق الأوسط «بدأ يتحقّق»

جنيف (الاتحاد)

قالت الأمم المتحدة، أمس إن «السيناريوهات المتشائمة» التي توقعت أن تدفع حرب الشرق الأوسط عشرات الملايين من الأشخاص إلى براثن الجوع الحاد إذا طال أمدها، تتحول إلى حقيقة. والآن، وبعد مرور قرابة ثلاثة أشهر على النزاع، «للأسف، بدأ السيناريو المتشائم يتحقق»، كما صرّح مدير قسم تحليل الغذاء والتغذية في برنامج الأغذية العالمي جان مارتن باور لوكالة فرانس برس.

وأضاف: «يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى تفاقم الجوع»، مشيراً إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية كالأرز والقمح. وتابع «للأسف، بدأت التوقعات المتشائمة التي صدرت في وقت سابق من هذا العام تتحقق، وعلينا التحرك».

وبحسب تحليل برنامج الأغذية العالمي، «تُحدث الأزمة تداعيات خطيرة، لا سيما من خلال أزمات أسعار الوقود والغذاء والمداخيل، فضلا عن اضطرابات التجارة». وأضاف «مع تفاعل هذه العوامل مع مواطن الضعف القائمة، فإنها سرعان ما تُترجم إلى آثار ملموسة على الأمن الغذائي وسبل العيش».