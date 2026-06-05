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«الشيوخ الأميركي» يوافق على تخصيص 70 مليار دولار لإنفاذ قوانين الهجرة

مهاجرون خلال ترحيلهم من أميركا - أرشيفية
6 يونيو 2026 00:51

واشنطن (وكالات)

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وافق مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، على تمويل بقيمة 70 مليار دولار لدعم حملة دونالد ترامب المشدّدة ضدّ الهجرة.
ويقضي مشروع القانون بتمويل كلّ من وكالة الهجرة والجمارك وحرس الحدود إلى حين انتهاء ولاية ترامب.
وبعد إقراره في الشيوخ، سيُحال مشروع القانون على مجلس النواب للتصويت عليه، حيث يأمل قادة الجمهوريين في تمريره بداية الأسبوع المقبل، تمهيداً لإحالته إلى ترامب لتوقيعه وإنفاذه.
وجاء ذلك بعد إغلاق جزئي قياسي لوزارة الأمن الداخلي في وقت سابق من هذا العام، حين رفض الديمقراطيون دعم تمويل جديد لإنفاذ قوانين الهجرة من دون فرض قيود على ممارسات مثل تنفيذ مداهمات في مواقع حساسة أو استخدام عناصر الأمن للأقنعة.
ورفض الجمهوريون هذه المطالب، مفضّلين تمويل وكالة الهجرة والجمارك وحرس الحدود عبر آلية «بادجت ريكونسيلييسن» السريعة، التي تتيح لهم تجاوز معارضة الديمقراطيين شرط الحفاظ على وحدة صفّهم.

مجلس الشيوخ الأميركي
أميركا
الهجرة
ترامب
دونالد ترامب
مجلس النواب الأميركي
الهجرة غير الشرعية
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