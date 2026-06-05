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ارتفاع جديد لحصيلة إصابات إيبولا المؤكدة في الكونغو

أحد طواقم مكافحة إيبولا في الكونغو
5 يونيو 2026 23:58

أعلنت جمهورية الكونغو ⁠الديمقراطية، اليوم ​الجمعة، ​أن ‌حصيلة ⁠حالات الإصابة ​المؤكدة بفيروس إيبولا ‌ارتفعت إلى 452 ‌بعد التأكد ​من 71 حالة جديدة خلال الساعات ‌الأربع والعشرين ​الماضية.
وأظهرت بيانات ​حكومية ‌أن ⁠الحالات ‌المؤكدة ‌تشمل ⁠82 حالة ​وفاة.
يأتي ذلك فيما كشف المدير ​العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ⁠اليوم الجمعة، عن خطة لمكافحة فيروس إيبولا، معبرا عن تفاؤله حيال إمكانية ‌احتواء تفشي المرض.
مدة الخطة ​ستة أشهر وهي ​بقيمة ‌580 مليون ⁠دولار أميركي.

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كانت بيانات حكومية، صادرة أمس الخميس، أظهرت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وصل إلى 381 حالة.

المصدر: وكالات
الكونغو الديمقراطية
إيبولا
حصيلة
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