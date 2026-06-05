ارتفاع جديد لحصيلة إصابات إيبولا المؤكدة في الكونغو

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، أن حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفعت إلى 452 بعد التأكد من 71 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأظهرت بيانات حكومية أن الحالات المؤكدة تشمل 82 حالة وفاة.
يأتي ذلك فيما كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، عن خطة لمكافحة فيروس إيبولا، معبرا عن تفاؤله حيال إمكانية احتواء تفشي المرض.
مدة الخطة ستة أشهر وهي بقيمة 580 مليون دولار أميركي.
كانت بيانات حكومية، صادرة أمس الخميس، أظهرت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وصل إلى 381 حالة.