ارتفاع جديد لحصيلة إصابات إيبولا المؤكدة في الكونغو

أعلنت جمهورية الكونغو ⁠الديمقراطية، اليوم ​الجمعة، ​أن ‌حصيلة ⁠حالات الإصابة ​المؤكدة بفيروس إيبولا ‌ارتفعت إلى 452 ‌بعد التأكد ​من 71 حالة جديدة خلال الساعات ‌الأربع والعشرين ​الماضية.

وأظهرت بيانات ​حكومية ‌أن ⁠الحالات ‌المؤكدة ‌تشمل ⁠82 حالة ​وفاة.

يأتي ذلك فيما كشف المدير ​العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ⁠اليوم الجمعة، عن خطة لمكافحة فيروس إيبولا، معبرا عن تفاؤله حيال إمكانية ‌احتواء تفشي المرض.

مدة الخطة ​ستة أشهر وهي ​بقيمة ‌580 مليون ⁠دولار أميركي.

كانت بيانات حكومية، صادرة أمس الخميس، أظهرت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وصل إلى 381 حالة.