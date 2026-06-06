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البحرين تعلن اعتراض صواريخ إيرانية وتدين الاعتداء السافر عليها وعلى الكويت

البحرين تعلن اعتراض صواريخ إيرانية وتدين الاعتداء السافر عليها وعلى الكويت
6 يونيو 2026 12:42

أعلنت البحرين اعتراض صواريخ إيرانية فيما دانت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها المملكة ودولة الكويت فجر اليوم السبت.

 

وأعربت الخارجية البحرينية في بيان عن إدانتها بأشد العبارات تجدد اعتداءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة التي تعرض لها البلدان فجر اليوم.

 

وأكدت الوزارة أن "هذا الاعتداء السافر يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية وتماديا في انتهاك قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي أدان اعتداءات إيران غير المبررة وأي مساع لإغلاق مضيق هرمز أو عرقلة الملاحة الدولية فيه، وتهديدا لأمن منطقة الخليج العربي واستقرارها ويتناقض مع ما يدعو إليه ديننا الإسلامي الحنيف من نبذ العدوان وحقن الدماء لا سيما في هذه الأيام المباركة".

 

وتابع البيان "وإذ تؤكد الوزارة أن الأمن لا يبنى بالصواريخ والمسيرات وأن الاستقرار لا يصان بزرع الألغام، فإنها تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح إلى السلام وفتح مضيق هرمز كاملا وبلا قيود أو رسوم صونا لحرية الملاحة البحرية التي تكفلها القوانين الدولية والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والكشف عن مواقع الألغام البحرية والتعاون في إزالتها وفتح ممر إنساني آمن يكفل سلامة عبور السفن المدنية والسماح بمغادرة أكثر من 20 ألفا من البحارة العالقين والعودة الآمنة إلى ذويهم".

 

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الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

وأكدت الخارجية البحرينية "أن مملكة البحرين تتمسك بخيار السلام والاستقرار للمنطقة وأن صبرها لا يعني تهاونا وأن الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها خط أحمر لا تساوم عليه وأنها ستتخذ الإجراءات المشروعة كافة لحماية أمنها واثقة بوقوف أشقائها وحلفائها إلى جانبها، فالخيار بيد من يطلق الصواريخ والطائرات المسيرة اليوم: إما الانخراط في مسار السلام والتعاون أو الحكم على النفس بالعزلة والتهميش".

 

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت فجر اليوم السبت تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

 

وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحفي أن "أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية" داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. 

المصدر: وام
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