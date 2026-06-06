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لبنان: مقتل عسكريين بينهم ضابط في غارة إسرائيلية

لبنان: مقتل عسكريين بينهم ضابط في غارة إسرائيلية
6 يونيو 2026 15:55

أعلن الجيش اللبناني، اليوم، مقتل عدد من العسكريين، بينهم ضابط، في غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في جنوب البلاد.

وأفاد الجيش في بيان صحفي بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي - النبطية.

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وتتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق واسعة في جنوب لبنان منذ الإعلان الأول لوقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي، ومن ثم تمديده مرتين.

وعقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أعلن بيان صادر عن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل اتفاق "إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار".

 

المصدر: وام
لبنان
لبنان وإسرائيل
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