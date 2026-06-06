فرنسا تحيي ذكرى معركة نورماندي ضد الاحتلال النازي

أحيت فرنسا، اليوم السبت، الذكرى الثانية والثمانين لوصول الحلفاء إلى شواطئ منطقة النورماندي في إطار السعي لتحرير فرنسا وأوروبا الغربية من الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

وسار تلاميذ المدارس الفرنسية على شاطئ جونو إحياءً لذكرى ساعة الصفر، وهي الساعة التي تم فيها نشر القوات البريطانية.

لوكورنو يضع إكليل زهور أمام النصب التذكاري

شارك في احتفالات اليوم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو وقدامى المحاربين من الجيش الأميركي، الذين فقدوا أصدقاءهم على الشواطئ نفسها إضافة إلى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث وحفيد القائد البريطاني المشير مونتغمري.

محاربون قدامى من الحرب العالمية الثانية شاركوا في معركة نورماندي

في السادس يونيو 1944، عبر نحو 160 ألف جندي من قوات الحلفاء القنال الإنجليزي ووصلوا إلى شواطئ منطقة نورماندي في فرنسا التي كانت تحت الاحتلال النازي.

شهدت معركة نورماندي، التي أعقبت وصول قوات الحلفاء، خسارة 73 ألف جندي من قوات الحلفاء، وإصابة 153 ألف جندي.