قائد الجيش اللبناني يتوجه إلى باكستان

توجه قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى باكستان حيث من المقرر أن يلتقي نظيره عاصم منير، وفق ما افاد الجيش اليوم السبت، في زيارة ربطها مصدر مطلع بالمباحثات الهادفة الى إنهاء التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال الجيش اللبناني ‌إن الزيارة ​جاءت بدعوة من نظير هيكل ​في ‌باكستان، لكنه ⁠لم ‌يقدم ‌بعد مزيدا ⁠من التفاصيل حول ​الغرض منها أو مدتها.

وقال المصدر المطلع على مضمون الزيارة إن "لبنان جزء من هذه المفاوضات" بين إيران والولايات المتحدة.

وباكستان هي الوسيط الرئيسي في هذه المباحثات الهادفة إلى وضع حد للتصعيد.

لكن هذه المفاوضات تراوح مكانها منذ وقف إطلاق النار المعلن في الثامن من أبريل الماضي.

وفي آخر حصيلة اليوم السبت لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الهجمات والضربات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس عن مقتل 3593 شخصا.