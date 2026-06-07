11 قتيلاً باشتباكات في تشاد

قُتل 11 شخصا يوم أمس السبت، في اشتباكات بين مزارعين ورعاة في تشاد، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

واندلعت أعمال العنف في عدة قرى بمنطقة كيم الفرعية في إقليم مايو كيبي الشرقي، عقب قيام قطيع من الماشية بإتلاف مزرعة.

كما أصيب خمسة أشخاص بجروح، وأُضرمت النيران في منازل بعدة قرى.

وتُعد النزاعات بين المزارعين والرعاة على الأراضي أمرا شائعا في تشاد، فقد أسفرت الاشتباكات المجتمعية المتكررة عن مقتل 3018 شخصا وإصابة 3015 آخرين في تشاد بين عامي 2024 و2025، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الأمن العام والهجرة في البلاد.