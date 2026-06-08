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«سنتكوم»: اعتراض ناقلة نفط متجهة نحو إيران

مدمرة أميركية خلال تنفيذ حصار بحري على ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني (أرشيفية)
9 يونيو 2026 01:38

واشنطن (وكالات)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، تعطيل ناقلة نفط فارغة أثناء إبحارها بالمياه الدولية في خليج عُمان باتجاه إيران في محاولة لاختراق الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية. وذكرت «سنتكوم»، في بيان عبر صفحتها على منصة «إكس»، أن «القيادة المركزية الأميركية طبقت إجراءات الحصار ضد الناقلة مارفيكس، التي ترفع علم بالاو، بينما كانت تعبر المياه الدولية في خليج عُمان متجهة إلى ميناء إيراني».
وأوضح أن طائرة من طراز «اف ايه 18 سوبر هورنت» تابعة لحاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، أطلقت ذخيرة دقيقة التوجيه أصابت أنظمة الدفع والتوجيه وغرفة القيادة في الناقلة، وذلك بعد أن رفض طاقمها الامتثال لتوجيهات القوات الأميركية. وأشار البيان إلى أن الناقلة «مارفيكس» توقفت نتيجة هذا الاستهداف عن الإبحار باتجاه إيران.
ومنذ بدء فرض الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية في 13 أبريل الماضي قامت «سنتكوم» بتعطيل 7 سفن غير ممتثلة وتغيير مسار 134 سفينة امتثلت للتعليمات، فيما سمحت بمرور 42 سفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية.

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سنتكوم
القيادة المركزية الأميركية
الولايات المتحدة
أميركا
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إيران
خليج عمان
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