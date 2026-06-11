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جوتيريش: أدعم حق الحكومة اللبنانية الحصري في امتلاك ​السلاح

أنطونيو جوتيريش
12 يونيو 2026 01:21

نيويورك (الاتحاد)

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قال الأمين العام للأمم ⁠المتحدة أنطونيو ‌جوتيريش، أمس، ​إن على ⁠جميع الأطراف العمل ⁠من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية ​تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته ⁠واستقلاله السياسي.
وأضاف ​جوتيريش، عبر ​منصة «إكس»، أنه يجب ​أن ⁠يكون هناك ​وقف شامل لإطلاق ⁠النار، ‌وأشار إلى أنه يدعم بشكل ‌كامل حق الحكومة اللبنانية الحصري في امتلاك ​السلاح.
وفي السياق، قال جوتيريش على «إكس»، إن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بات «أشبه بخفض للتصعيد».
وذكر: «يتجه الشرق الأوسط نحو أزمة أعمق، فيما تمتد تداعياتها إلى ما هو أبعد بكثير من حدود المنطقة، هذا الأسبوع شهد هجمات أوسع نطاقاً ومزيداً من التدهور، في وقت أصبح فيه وقف إطلاق النار أقرب إلى خفض للتصعيد».
وأضاف: «ينبغي ألا نقلل من مخاطر تحول الخفض في حدة القتال إلى اشتعال كامل للنزاع».

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