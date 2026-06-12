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بوتين يعلّق على غارات الطائرات المسيرة

بوتين يستقبل جنودا في الكرملين
12 يونيو 2026 20:38

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن تصاعد غارات الطائرات المسيرة على روسيا يهدف إلى "بثّ البلبلة" والإضرار بالاقتصاد الروسي.

وأعلنت أوكرانيا، خلال الأشهر الأخيرة، قصف مناطق في عمق الأراضي الروسية مستهدفةً منشآت النفط.

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وقال بوتين، للجنود الروس خلال اجتماع في الكرملين "هدفهم إحداث انقسام في المجتمع الروسي، وبثّ البلبلة، وإلحاق الضرر الاقتصادي".

وأضاف "لكنهم لن ينجحوا".
وأكد الرئيس الروسي أن على موسكو "تعزيز منظومتها للدفاع الجوي"،
جاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان كييف استهدافها مصفاة نفط رئيسية في روسيا تبعد أكثر من 1000 كيلومتر (حوالي 620 ميلاً) عن الحدود بين البلدين.
وتقول كييف إنها تستهدف خصوصا البنى التحتية للطاقة في روسيا، مثل مستودعات النفط والمصافي.

المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
طائرات مسيرة
قصف
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