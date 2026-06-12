باكستان تدلي بتصريح بشأن "اتفاق" بين أميركا وإيران

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الجمعة، الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال شريف، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "يمكننا التأكيد أن نصا نهائيا ومتفقا عليه من اتفاق السلام قد تم التوصل إليه".

وأضاف "باكستان تعمل حاليا، بشكل وثيق، مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية".

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني "لم يكن السلام أقرب مما هو عليه الآن".

وتابع شريف "في ظل جهود الوساطة الباكستانية المكثفة، نُدرك تماما حملة التضليل الإعلامي المتواصلة التي يشنها من يسعون إلى تخريب اتفاق السلام".