تأخر عودة البابا إلى روما بسبب عطل في طائرته

عانت طائرة البابا ليو الرابع عشر من مشكلة تقنية في جزر الكناري، قبيل إقلاعها، اليوم الجمعة نحو روما، ما دفع البابا للنزول منها، وفق ما أفاد صحافيون.

وكان ملك إسبانيا فيليبي السادس قد ودّع البابا على مدرج المطار ثم صعد للحظات إلى الطائرة، قبل أن يغادرها برفقة البابا. وتوجّه الرجلان إلى صالة مطار تينيريفي-الشمالي قرابة الساعة 15,30 بتوقيت غرينتش.

وأشار المكتب الإعلامي للبابا، في بيان مقتضب، إلى انّ "رحلة البابا تأخرت نصف ساعة بسبب عطل تقني في الطائرة".

ولم يُعرف سبب العطل الذي أعلنه الطيّار للركاب فور رصده.

وبقي نحو 80 صحافيا بالإضافة إلى مسؤولين في الفاتيكان ورجال دين، داخل الطائرة التابعة لشركة "إيبيريا" الإسبانية.

ويستعد البابا للعودة إلى روما بعد زيارة لإسبانيا استغرقت سبعة أيام. وكان وصل صباح الجمعة إلى جزيرة تينيريفي في جزر الكناري آتيا من جزيرة كناري الكبرى المجاورة.