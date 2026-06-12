الجمعة 12 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تأخر عودة البابا إلى روما بسبب عطل في طائرته

البابا وملك إسبانيا ينزلان من الطائرة بعد أن عانت من عطب فني
12 يونيو 2026 21:00

عانت طائرة البابا ليو الرابع عشر من مشكلة تقنية في جزر الكناري، قبيل إقلاعها، اليوم الجمعة نحو روما، ما دفع البابا للنزول منها، وفق ما أفاد صحافيون.
وكان ملك إسبانيا فيليبي السادس قد ودّع البابا على مدرج المطار ثم صعد للحظات إلى الطائرة، قبل أن يغادرها برفقة البابا. وتوجّه الرجلان إلى صالة مطار تينيريفي-الشمالي قرابة الساعة 15,30 بتوقيت غرينتش.
وأشار المكتب الإعلامي للبابا، في بيان مقتضب، إلى انّ "رحلة البابا تأخرت نصف ساعة بسبب عطل تقني في الطائرة".
ولم يُعرف سبب العطل الذي أعلنه الطيّار للركاب فور رصده.
وبقي نحو 80 صحافيا بالإضافة إلى مسؤولين في الفاتيكان ورجال دين، داخل الطائرة التابعة لشركة "إيبيريا" الإسبانية.
ويستعد البابا للعودة إلى روما بعد زيارة لإسبانيا استغرقت سبعة أيام. وكان وصل صباح الجمعة إلى جزيرة تينيريفي في جزر الكناري آتيا من جزيرة كناري الكبرى المجاورة.

أخبار ذات صلة
تعطل "فيسبوك" و"إنستاجرام" يصيب آلاف المستخدمين
بابا الفاتيكان يدعو إلى التخلي عن خطاب التفرقة والانقسام
المصدر: آ ف ب
البابا
البابا ليو الرابع عشر
بابا الفاتيكان
طائرة
عطل فني
آخر الأخبار
إنفانتينو مازحاً: إيطاليا ضمنت التأهل إلى مونديال 2030!
الرياضة
إنفانتينو مازحاً: إيطاليا ضمنت التأهل إلى مونديال 2030!
اليوم 22:47
نيمار.. طال الغياب!
الرياضة
نيمار.. طال الغياب!
اليوم 22:32
إنجلترا تعدل عقوبة شد الشعر
الرياضة
إنجلترا تعدل عقوبة شد الشعر
اليوم 22:28
عبدالله بن زايد يؤكد مواصلة تعزيز الشراكات الدولية وترسيخ دور الدبلوماسية الإماراتية في دعم الاستقرار والتنمية
علوم الدار
عبدالله بن زايد يؤكد مواصلة تعزيز الشراكات الدولية وترسيخ دور الدبلوماسية الإماراتية في دعم الاستقرار والتنمية
اليوم 22:28
«الرجبي» يعزز الرياضة النظيفة بالتعاون مع «الوطنية لمكافحة المنشطات»
الرياضة
«الرجبي» يعزز الرياضة النظيفة بالتعاون مع «الوطنية لمكافحة المنشطات»
اليوم 22:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©