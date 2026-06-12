مسؤول أميركي: واثق من توقيع اتفاق مع إيران خلال أيام

قال مسؤول أميركي رفيع، اليوم الجمعة، إن هناك فرصة تراوح من 80 إلى 85% لتوقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران خلال "الأيام المقبلة" من أجل إنهاء التصعيد في المنطقة.

وأوضح المسؤول أن الاتفاق يتضمن تخفيفا للعقوبات ورفع التجميد عن الأصول الإيرانية، في مقابل التزام طهران بتفكيك برنامجها النووي وتسليم موادها النووية.

وقال المسؤول، في اتصال مع الصحافيين شرط عدم كشف هويته "أشعر بتفاؤل كبير حيال الاتفاق. أعتقد أن الرئيس وصل إلى نقطة جيدة جدا".

وأضاف "لم نصل إلى خط النهاية بعد، لكننا قريبون جدا"، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحديد مكان أو موعد توقيع الاتفاق، رغم أن أوروبا تبقى خيارا محتملا، وهو ما اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال المسؤول "نتوقع توقيع هذا الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة. لا أستطيع تحديد موعد دقيق".

وأضاف "لو أردت أن أؤكد لكم ثقتي بأننا سنوقع الاتفاق، لربما قلت 75% هذا الصباح، وربما تكون النسبة الآن أقرب إلى 80-85%، لكنها ليست 100%".

وأوضح أن مسار التوصل إلى التفاهم تقدّم بعد موافقة إيران على تفاصيل تتعلق بكيفية التخلص من اليورانيوم المخصب.

وأشار المسؤول إلى أن لبنان سيكون جزءا من التفاهم.