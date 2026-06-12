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الكونغو تسجل إصابات جديدة بفيروس إيبولا

أطباء يعالجون مريضا معزولا بعد إصابته بفيروس إيبولا في الكونغو
12 يونيو 2026 23:01

كشفت ​بيانات حكومية، اليوم الجمعة، أن ⁠عدد الإصابات ​المؤكدة ​بفيروس ‌إيبولا ⁠في ​جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى ‌689، منها 139 ‌حالة وفاة بسلالة "بونديبوغيو" النادرة من الفيروس، والتي لا لقاح أو علاج معتمدا لها. 
ويمثل هذا ​الرقم العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى ‌أمس الخميس، وفق تقرير ​عن الوضع سجل 17 ​حالة ‌جديدة ⁠خلال ‌الساعات ‌الأربع والعشرين الماضية، ⁠جميعها في ​مقاطعة "إيتوري"، حيث سجلت حالات الإصابة الأولى.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من استمرار تفشي وباء إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية، مع ازدياد عدد الإصابات وتمدد الفيروس إلى مناطق جديدة.
وأشارت المنظمة إلى أن غالبية الإصابات تتركز في إقليم إيتوري (شمال شرق البلاد)، ولكنّ حالات أخرى رُصدت في 34 منطقة صحية موزعة بين إيتوري، وشمال كيفو (شرق)، وجنوب كيفو (شرق).
من جانبها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في تقرير، إن حالتي وفاة مرتبطتين بفيروس إيبولا ​سجلتا في أحد مخيمات النازحين في شرق الكونغو الديمقراطية في وقت حذر فيه موظفو الإغاثة من ارتفاع خطر انتشار المرض بسرعة ⁠في مواقع اللاجئين.

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المصدر: وكالات
الكونغو الديمقراطية
فيروس إيبولا
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