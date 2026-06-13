ارتفاع إصابات "إيبولا" في الكونغو إلى 689 حالة و"الصحة العالمية" تحذر

أعلنت جمهورية الكونغو الديموقراطية، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "إيبولا" إلى 689 حالة، بينها 139 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الكونغولية بتسجيل 17 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جميعها في مقاطعة إيتوري، بؤرة التفشي الأولى للمرض.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار انتشار الوباء وتمدد الإصابات إلى مناطق جديدة، مشيرة إلى أن معظم الحالات سُجلت في إيتوري، مع رصد إصابات أخرى في إقليمي شمال وجنوب كيفو.

وأكدت المنظمة أن ضعف الأنظمة الصحية واستمرار التحديات الأمنية يعقدان جهود الاستجابة، رغم الخبرة الكبيرة التي تمتلكها الكونغو في مواجهة تفشيات إيبولا السابقة.