مراسم وداع ابنة ملك تايلاند تشهد مشاركة واسعة

يشارك التايلانديون السبت في مراسم وداع الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول، الابنة الكبرى للملك، غداة إعلان وفاتها عن 47 عاما بعد غيبوبة دامت أكثر من ثلاث سنوات دخلتها إثر وعكة صحية مفاجئة.

واصطفّ مئات الأشخاص منذ الصباح الباكر للمشاركة في طقوس الوداع

ولم تُعلن الحكومة بعد تفاصيل جنازة الأميرة، لكنّها أمرت بتنكيس الأعلام لـ15 يوما على مختلف المباني الرسمية.

وكانت الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول ترقد في المستشفى منذ إصابتها بوعكة صحية مفاجئة أثناء جلسة تدريبية في ديسمبر 2022.

وكان القصر الملكي أعلن في أغسطس 2025 أنها تعاني عدوى شديدة في الدم وأنها تعتمد على أجهزة الدعم الطبي.

وكانت الأميرة الراحلة الابنة الوحيدة للملك الحالي ماها فاجيرالونغكورن من زواجه الأول من الأميرة سوامساوالي.