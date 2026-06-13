السبت 13 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مراسم وداع ابنة ملك تايلاند تشهد مشاركة واسعة

يصطف أفراد من الجمهور أمام صورة الأميرة التايلاندية الراحلة في القصر الكبير في بانكوك
13 يونيو 2026 11:29

يشارك التايلانديون السبت في مراسم وداع الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول، الابنة الكبرى للملك، غداة إعلان وفاتها عن 47 عاما بعد غيبوبة دامت أكثر من ثلاث سنوات دخلتها إثر وعكة صحية مفاجئة.
واصطفّ مئات الأشخاص منذ الصباح الباكر للمشاركة في طقوس الوداع
ولم تُعلن الحكومة بعد تفاصيل جنازة الأميرة، لكنّها أمرت بتنكيس الأعلام لـ15 يوما على مختلف المباني الرسمية.
وكانت الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول ترقد في المستشفى منذ إصابتها بوعكة صحية مفاجئة أثناء جلسة تدريبية في ديسمبر 2022.
وكان القصر الملكي أعلن في أغسطس 2025 أنها تعاني عدوى شديدة في الدم وأنها تعتمد على أجهزة الدعم الطبي.
وكانت الأميرة الراحلة الابنة الوحيدة للملك الحالي ماها فاجيرالونغكورن من زواجه الأول من الأميرة سوامساوالي.

أخبار ذات صلة
النزاعات العالمية بلغت ذروتـها فـي 2025
تعادل ثانٍ لـ «الأبيض الأولمبي» في معسكر تايلاند
المصدر: وكالات
ملك تايلاند
تايلاند
آخر الأخبار
شيخوخة السكان تضع ألمانيا أمام فجوة في سوق العمل
الأخبار العالمية
شيخوخة السكان تضع ألمانيا أمام فجوة في سوق العمل
اليوم 14:03
7 تحديات تهدد حلم الأرجنتين في الاحتفاظ بكأس العالم
الرياضة
7 تحديات تهدد حلم الأرجنتين في الاحتفاظ بكأس العالم
اليوم 13:53
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
الأخبار العالمية
رئيس وزراء الهند يشارك في قمة مجموعة السبع بفرنسا
اليوم 13:51
إنجاز شبكات مياه جديدة بطول 37 كيلومتراً في الشارقة
علوم الدار
إنجاز شبكات مياه جديدة بطول 37 كيلومتراً في الشارقة
اليوم 13:29
زلزال ارتدادي بقوة 5.7 درجة يضرب إقليماً في الفلبين
الأخبار العالمية
زلزال ارتدادي بقوة 5.7 درجة يضرب إقليماً في الفلبين
اليوم 12:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©