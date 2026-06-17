الإمارات: ملتزمون بتعزيز جهود مكافحة التطرف والإرهاب

بروكسل (وام)



ترأس مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة الإرهاب، وفد الدولة في الاجتماع السادس والعشرين للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الجلسات الجانبية والتي عقدت في بروكسل في الفترة 9 - 10 يونيو 2026.

تناولت جلسات الاجتماع مناقشة الاتجاه المستقبلي للمنتدى بمناسبة مرور الذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسه، والذي أتاح الفرصة للدول الأعضاء بمشاركة الآراء حول كيفية ضمان فعالية عمل المنتدى، بما في ذلك هيكله الداخلي ومسارات عمله وتأثير مخرجاته ونظام الحوكمة.

كما تناولت المناقشات أهمية توحيد جهود الدول في المراجعة التاسعة الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في أسبوع الأمم المتحدة الرابع لمكافحة الإرهاب، والذي سيتم عقده في نهاية شهر يونيو من العام الجاري.

وأعلن مقصود كروز في كلمته عن تعهد دولة الإمارات بتقديم الدعم المالي للمنتدى بمبلغ خمسمائة ألف يورو للعام 2027، والدعم المالي السنوي للمنتدى بمبلغ ثلاثمائة ألف دولار ابتداء من عام 2028.

كما أكد أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الجهود الدولية في مكافحة التطرف والإرهاب بأنواعه وأشكاله كافة في إطار الشراكات متعددة الأطراف، باعتبار أن الحاجة ماسة للتعاون بين الدول والمنظمات الأممية كافة في مواجهة التحديات العالمية الراهنة المتعلقة بمكافحة التطرف والإرهاب والتي تشمل التصدي لتمويل الجماعات الإرهابية، ونبذ الراديكالية، ومكافحة الخطاب المتطرف وأساليب التجنيد، والتعامل مع استخدام الجماعات المتطرفة والإرهابية للتكنولوجيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.

وقد أشادت الرئاسة المشتركة للمنتدى ممثلة بالاتحاد الأوروبي ومصر بالتعهد المالي لدولة الإمارات، وثمنت دورها الداعم للمناقشات المتعلقة بدعم جهود المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بالإضافة للإشادات من عدد من الدول المشاركة بالدعم الإماراتي.

ومن الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والذي يعتبر منصة دولية غير رسمية ومتعددة الأطراف داعمة لجهود الأمم المتحدة، ومكملة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، والتي أنشئت في عام 2011؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، ومنع التطرف من خلال تطوير ممارسات جيدة وأدوات غير ملزمة قانوناً لدعم بناء القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات بين الدول. كما تستضيف الدولة مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف ومقره أبوظبي منذ تدشينه في عام 2012، والذي يعتبر أول مؤسسة منبثقة عن المنتدى.