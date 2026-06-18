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قتلى في لبنان مع استمرار الغارات الإسرائيلية

تصاعد الدخان جراء غارات إسرائيلية على لبنان
18 يونيو 2026 17:19

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بمقتل ثلاثة أشخاص جراء غارات إسرائيلية، اليوم الخميس، في جنوب البلاد، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي تنص على إنهاء التصعيد في الشرق الأوسط.
وأوردت الوكالة بأن شخصين قتلا بغارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة "كفرتبنيت" في جنوب لبنان الخميس. وكانت الوكالة أفادت، في حصيلة سابقة، عن مقتل شخص وإصابة آخر.
ورغم الاتفاق، أكد الجيش الإسرائيلي الخميس أنه سيواصل عملياته في جنوب لبنان. 
وأدّت التصعيد في لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى مقتل أكثر من 3800 شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

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المصدر: آ ف ب
لبنان
قصف إسرائيلي
غارات إسرائيلية
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