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النيجر.. قتلى بهجوم على مطار العاصمة نيامي

قتلى بهجوم على مطار العاصمة نيامي
18 يونيو 2026 21:00

قالت وزارة الدفاع في النيجر إن 11 جنديا على الأقل ومدنييْن قتلوا في الهجوم على مطار نيامي الدولي، اليوم الخميس، فيما بلغ عدد القتلى من منفذيه 22.
وأفادت الوزارة، في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني، بأن الحصيلة الأولية لمحاولة التسلل، التي يعتقد أن إرهابيين نفذوها، بلغت في صفوف الأصدقاء، 13 قتيلا "من بينهم 11 عنصرا من قوات الدفاع والأمن واثنان من المدنيين، وأربعة جرحى. وفي صفوف الأعداء، تم القضاء على 22 من المهاجمين، وتوقيف نحو 20 مشتبها بهم".
وأضاف أن "عملية واسعة" ينفذها الجيش "لا تزال جارية" وأن "المطار الدولي، المؤمَّن بالكامل، لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة الجوية".
وسُمع دوي إطلاق نار استمر ساعات بالقرب من مطار العاصمة النيجرية نيامي في ساعة مبكرة اليوم الخميس، حسبما أفاد سكان محليون، وذلك بعد خمسة أشهر من تعرض المرفق لهجوم واسع نفذه إرهابيون.
وتوقف إطلاق النار بحلول منتصف النهار، لكن السكان أفادوا بانتشار عسكري كثيف في المطار.
وقال أحد السكان، عبر الهاتف "سمعتُ الطلقات الأولى عند الساعة السادسة صباحا (5,00 ت غ)"، مشيرا إلى أنّ "مصدر الطلقات هو البوابة الرئيسية للمطار"، لافتا إلى أن إطلاق النار استمر ساعات عدة.
وقال مصدر في المطار إن المسلحين وصلوا إلى نقطة التفتيش "بسيارة أجرة"، ثم واجهوا "مقاومة شرسة" من قوات الأمن.
وأضاف المصدر أن المهاجمين، الذين كان بعضهم يرتدي أحزمة ناسفة، وفقا لوزارة الدفاع، "انتشروا في الأحياء المجاورة، حيث تقوم قوات الأمن بعمليات تمشيط واسعة النطاق".
وتقع نقطة التفتيش على بُعد بضع مئات من الأمتار من مدخل المطار، حيث يقوم شرطيون مسلحون بتفتيش العربات وهويات الركاب.
وأكد مقيم آخر في المنطقة أن مصدر إطلاق النار هو المدخل الرئيسي للمطار حيث نقطة تفتيش أمنية.

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