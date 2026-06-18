1000 قتيل فلسطيني منذ وقف إطلاق النار في غزة

أحمد مراد (رام الله، القاهرة)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، إن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا بنيران إسرائيلية في القطاع تجاوز الألف منذ وقف إطلاق النار الذي توسّطت ​فيه الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، إذ أفادت تقارير بسقوط ما لا يقل عن ثلاثة قتلى جراء أحدث الضربات.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ التوصل للهدنة، في أكتوبر 2025 بلغ 1008، بما في ذلك الواقعة الأحدث.

وتتواصل الاتصالات بين الوسطاء في اتفاق غزة، وكلٍّ من حركة «حماس» وممثل «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، المتواجدين في القاهرة، بحثاً عن مخرج لنقطة الخلاف الجوهرية العالقة التي تعيق المُضي قُدماً في الاتفاق، وهي نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

في السياق، شدّد مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يشهد تدهوراً متسارعاً يوماً بعد يوم، في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر، وما يترتب على ذلك من قيود تعيق دخول المواد الأساسية والاحتياجات الإنسانية الضرورية، سواء الغذاء أو الدواء أو المياه أو مستلزمات الإيواء.

وكشف الهباش، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة يعيشون في خيام متهالكة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، ويواجهون ظروفاً مناخية قاسية، سواء في فصل الصيف أو الشتاء، في ظل نقص حاد في الفراش والملابس وغيرها من الاحتياجات الإنسانية والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن المنظومة الصحية تعاني أوضاعاً بالغة الصعوبة نتيجة تضرر أو تدمير معظم المستشفيات، مما يفاقم معاناة السكان ويَحدُّ من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني: «مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، تزداد الحاجة إلى تدخل إنساني ودولي أكثر فاعلية لضمان وصول المساعدات والمواد الأساسية والاحتياجات الضرورية إلى السكان المدنيين».

وأضاف أن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على غزة، وإعادة فتح جميع المعابر، والسماح بإدخال مواد الإغاثة الأساسية، إضافة إلى العمل على إخراج القوات الإسرائيلية من القطاع. وشدّد الهباش على ضرورة تهيئة الظروف التي تمكّن الجهات الفلسطينية المختصة من القيام بمسؤولياتها في رعاية أبناء القطاع وتوفير الخدمات الأساسية لهم.