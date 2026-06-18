الجمعة 19 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

1000 قتيل فلسطيني منذ وقف إطلاق النار في غزة

فلسطينيون بين أنقاض مبان مدمرة في مدينة غزة (رويترز)
19 يونيو 2026 02:20

أحمد مراد (رام الله، القاهرة)

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى 3912 قتيلاً
«لجنة إدارة غزة» تعلن جاهزيتها لبدء العمل الميداني

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، إن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا بنيران إسرائيلية في القطاع تجاوز الألف منذ وقف إطلاق النار الذي توسّطت ​فيه الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، إذ أفادت تقارير بسقوط ما لا يقل عن ثلاثة قتلى جراء أحدث الضربات.
وقالت وزارة الصحة إن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ التوصل للهدنة، في أكتوبر 2025 بلغ 1008، بما في ذلك الواقعة الأحدث.
وتتواصل الاتصالات بين الوسطاء في اتفاق غزة، وكلٍّ من حركة «حماس» وممثل «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، المتواجدين في القاهرة، بحثاً عن مخرج لنقطة الخلاف الجوهرية العالقة التي تعيق المُضي قُدماً في الاتفاق، وهي نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.
في السياق، شدّد مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يشهد تدهوراً متسارعاً يوماً بعد يوم، في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر، وما يترتب على ذلك من قيود تعيق دخول المواد الأساسية والاحتياجات الإنسانية الضرورية، سواء الغذاء أو الدواء أو المياه أو مستلزمات الإيواء.
وكشف الهباش، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة يعيشون في خيام متهالكة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، ويواجهون ظروفاً مناخية قاسية، سواء في فصل الصيف أو الشتاء، في ظل نقص حاد في الفراش والملابس وغيرها من الاحتياجات الإنسانية والخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن المنظومة الصحية تعاني أوضاعاً بالغة الصعوبة نتيجة تضرر أو تدمير معظم المستشفيات، مما يفاقم معاناة السكان ويَحدُّ من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
وقال مستشار الرئيس الفلسطيني: «مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، تزداد الحاجة إلى تدخل إنساني ودولي أكثر فاعلية لضمان وصول المساعدات والمواد الأساسية والاحتياجات الضرورية إلى السكان المدنيين».
وأضاف أن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على غزة، وإعادة فتح جميع المعابر، والسماح بإدخال مواد الإغاثة الأساسية، إضافة إلى العمل على إخراج القوات الإسرائيلية من القطاع. وشدّد الهباش على ضرورة تهيئة الظروف التي تمكّن الجهات الفلسطينية المختصة من القيام بمسؤولياتها في رعاية أبناء القطاع وتوفير الخدمات الأساسية لهم. 

غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
وزارة الصحة الفلسطينية
آخر الأخبار
بلدية رأس الخيمة تطلق "سندك" لتخفيف تكاليف بناء مساكن المواطنين
علوم الدار
بلدية رأس الخيمة تطلق "سندك" لتخفيف تكاليف بناء مساكن المواطنين
اليوم 13:53
قفازات أسطورية.. تعرف على أكثر حراس المرمى صلابة في تاريخ كأس العالم
الرياضة
قفازات أسطورية.. تعرف على أكثر حراس المرمى صلابة في تاريخ كأس العالم
اليوم 13:45
صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة و«موانئ أبوظبي» يوقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة الإنسانية ودعم المرأة اللاجئة
علوم الدار
صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة و«موانئ أبوظبي» يوقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة الإنسانية ودعم المرأة اللاجئة
اليوم 13:39
«مونفول» يحلِّق بالفوز الثالث.. «هاتريك» لخيول الإمارات في «رويال آسكوت»
الرياضة
«مونفول» يحلِّق بالفوز الثالث.. «هاتريك» لخيول الإمارات في «رويال آسكوت»
اليوم 13:15
ركين سعد تنتظر «بومة»
الترفيه
ركين سعد تنتظر «بومة»
اليوم 13:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©