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وفيات "إيبولا" في الكونغو تتخطى 200 حالة وتحذيرات من تفاقم الأزمة الصحية

وفيات "إيبولا" في الكونغو تتخطى 200 حالة وتحذيرات من تفاقم الأزمة الصحية
19 يونيو 2026 09:23

أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حصيلة الوفيات المؤكدة جراء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوزت 200 حالة.

وقال ممثل المراكز، وسام مانكولا، إن إجمالي الوفيات بلغ 204 حالات، بعد احتساب الوفيات المسجلة في أوغندا، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 894 حالة، بينها 875 في الكونغو الديمقراطية، مقابل تعافي 74 شخصاً.

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وأضاف أن عدد الإصابات المسجل خلال الشهر الأول من التفشي يعد الأعلى مقارنة بأي تفش سابق للفيروس، مشيراً إلى أن الحصيلة الحالية تفوق بثلاثة أضعاف ثاني أكبر تفش خلال الفترة الزمنية نفسها.

وأعرب عن قلقه إزاء تراجع أعداد المخالطين الذين تتم متابعتهم، إذ لا يتجاوز عددهم 4112 شخصاً، مقارنة بنحو 35 ألفاً يُعتقد أنهم خالطوا المصابين، مؤكداً أن السلطات الصحية لا تزال بعيدة عن السيطرة على الوضع.

المصدر: وام
أوغندا
إيبولا
الكونغو
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