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عبور السفن في مضيق هرمز عند أعلى مستوياته منذ أبريل

سفن في مضيق هرمز
20 يونيو 2026 01:40

باريس (وكالات)

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عبرت 25 سفينة تجارية مضيق هرمز الذي أعيد فتحه بموجب التفاهم الذي وقّعته الولايات المتحدة وإيران أخيراً، في أعلى عدد للسفن منذ منتصف أبريل الماضي، بحسب بيانات نشرتها أمس مجموعة تتبع حركة الملاحة البحرية «إيه إكس إس مارين».
وبعد إبرام اتفاق لإعادة فتح المضيق ورفع الحصار الأميركي الذي كان مفروضاً على الموانئ الإيرانية، شهد الممر البحري الاستراتيجي أعلى حركة عبور يومية منذ 18 أبريل.
وسجّل هذا المستوى الجديد قبل الإعلان عن إرجاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي كان مقرراً أن تبدأ أمس في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، إلى أجل غير مسمى.
وأشارت مجموعة «إيه إكس إس مارين» في بيان إلى أنه في 18 يونيو «تمّ التحقّق من عبور 25 سفينة تجارية في مضيق هرمز، وهو أعلى مجموع يسجّل في يوم واحد منذ 18 أبريل وأكبر بخمس مرّات من المعدّل اليومي الذي أحصي خلال الأيام العشرة الأولى من يونيو».
وكتبت مجموعة «كبلر» لتتبّع الملاحة البحرية، بدورها في منشور على إكس، «عادت الحركة على نحو متوازن في الاتجاهين».
وما زالت أكثر من 500 سفينة تجارية عالقة على متنها حوالى 11 ألف بحّار، بحسب المنظمة البحرية الدولية.

هرمز
مضيق هرمز
إغلاق مضيق هرمز
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