سبعة قتلى جراء انفجارين في باكستان

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب ثلاثة آخرون، بعد انفجارين منفصلين وقعا في منطقة ميركا بيرا في مدينة بانو في وسط إقليم خيبر بختونخوا في باكستان، وفق ما أعلنته الشرطة الباكستانية.

وقال ياسر عريفي قائد شرطة المنطقة، إن الانفجار الأول وقع عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع، كانت قد زرعت على جانب طريق واصطدمت بحافلة ركاب، كانت في طريقها من قرية هاثي خيل إلى مدينة بانو.

وقتل خمسة أشخاص كانوا على متن الحافلة في الانفجار، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم السبت.

ووقع انفجار ثان بعد ذلك بوقت قصير في الموقع نفسه. وقتل شخصان كانا يشاركان في جهود الإنقاذ في الانفجار الثاني، بينما تضررت مركبة، فيما تعرض ثلاثة أشخاص لإصابات في الانفجارين.