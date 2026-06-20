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حصيلة جديدة مرتفعة لغارات إسرائيل على لبنان الجمعة

غارات إسرائيلية على لبنان
20 يونيو 2026 18:37

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية منذ اندلاع التصعيد العسكري في الثاني من مارس الماضي، بلغت 4057 قتيلا بينهم 135 من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي، وأكثر من 12 ألف جريح.
وأفادت الوزارة بأنّ الحصيلة النهائية للهجمات الإسرائيلية، أمس الجمعة بلغت 83 قتيلا و141 جريحا، معظمهم في جنوب لبنان إضافة إلى شرق البلاد.
وكانت الوزارة أعلنت في حصيلة سابقة عن مقتل 47 شخصا جراء هجمات الجعة.
واليوم الأحد، قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 13 آخرون بضربة إسرائيلية استهدفت بلدة "قناريت" قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في حصيلة أولية. 
وقالت الوكالة إن "الغارة على بلدة قناريت" في منطقة الزهراني أدت إلى سقوط سبعة قتلى و13 جريحا "في حصيلة أولية"، فيما تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات على لبنان رغم إعلان وقف إطلاق النار.

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المصدر: آ ف ب
لبنان
غارات إسرائيلية
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