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زلزال يهز قبالة جزيرة كريت في اليونان

زلزال يهز قبالة جزيرة كريت في اليونان
20 يونيو 2026 21:46

أفاد مركز رصد الزلازل في أثينا أن زلزالا، بقوة 5,3 درجات على مقياس ريختر، ضرب اليوم السبت، قبالة سواحل جزيرتي كريت وغافدوس في اليونان.
ولم تُسجَّل أي إصابات أو أضرار مادية، بحسب المعلومات الأولية الصادرة عن السلطات.
وقع الزلزال على عمق 15 كيلومترا وعلى بعد نحو 6 كيلومترات إلى الجنوب من غافدوس، وفق مرصد أثينا.
وشعر بالزلزال خصوصا سكان منطقة "ريثيمنو" في كريت، واضطرت السلطات في إجراء احترازي إلى إجلاء المتنزهين في ممر "ساماريا"، وهو موقع طبيعي يشهد إقبالا كبيرا في فصل الصيف، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي اليوناني.
قبل الزلزال بست دقائق، سُجّلت هزة بقوة 4,6 درجات قبالة سواحل غافدوس، كما سُجّلت هزات ارتدادية ضعيفة بعده، وفق مرصد أثينا.
تقع اليونان على عدد من الفوالق الجيولوجية في جنوب شرق البحر المتوسط، وتشهد باستمرار هزات أرضية.
وفي نهاية أبريل الماضي، وقع زلزال بقوة 5,8 درجات قبالة كريت، كما ضربت هزة بقوة 5,3 درجات شمال غرب البلاد في مارس، بدون التسبب في وقوع إصابات.

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المصدر: آ ف ب
جزيرة كريت
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