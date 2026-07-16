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«العالمي للتسامح والسلام» يبحث تعزيز التعاون مع مالطا

«العالمي للتسامح والسلام» يبحث تعزيز التعاون مع مالطا
17 يوليو 2026 00:53

فاليتا (وام)

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بحث معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومعالي كارميلو أبيلا، رئيس مجلس النواب في جمهورية مالطا، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات نشر ثقافة التسامح والسلام، ودعم العمل البرلماني الدولي الهادف إلى ترسيخ الحوار والتعايش بين الشعوب.
وهنأ الجروان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر البرلمان المالطي بالعاصمة فاليتا، معالي كارميلو أبيلا بمناسبة توليه مهام رئاسة المجلس، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مسؤولياته الوطنية، واستعرض أبرز مبادرات المجلس العالمي للتسامح والسلام.

مالطا
الإمارات
أحمد بن محمد الجروان
المجلس العالمي للتسامح والسلام
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