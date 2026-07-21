وزراء خارجية «آسيان»: أهمية الحفاظ على سلامة وأمن الملاحة البحرية

مانيلا (وكالات)

حذر وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أمس، من تداعيات التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط وتجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، داعين إلى وقف كامل وفوري لتلك الأعمال واستعادة المرور الآمن عبر مضيق هرمز.

وأكد الوزراء في بيان مشترك أثناء اجتماعهم الـ59 والاجتماعات ذات الصلة في العاصمة الفلبينية مانيلا أن «تجدد الأعمال القتالية يقوض بصورة خطيرة الجهود المتواصلة التي يبذلها الوسطاء الرئيسيون ويضعف فرص التوصل إلى حل سلمي عبر الحوار والدبلوماسية».

وأكدوا أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي والالتزام بالقانون الدولي وتعزيز الحوار الحقيقي والدبلوماسية لمعالجة النزاعات والتوترات.

ولفت الوزراء إلى أهمية الحفاظ على سلامة وأمن الملاحة البحرية وصون حرية مرور السفن وتحليق الطائرات فوق المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، محذرين من أي إجراءات أحادية قد تعيق الملاحة بما يتعارض مع القوانين الدولية، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وطالبوا باستعادة المرور الآمن والمتواصل ومن دون عوائق للسفن والطائرات عبر مضيق هرمز وفقاً لاتفاقية عام 1982، داعين جميع الأطراف لضمان سلامة البحارة والسفن وفقاً للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار.