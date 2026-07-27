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قتلى جراء قصف على منطقة روستوف في روسيا

قتلى جراء قصف على منطقة روستوف في روسيا
27 يوليو 2026 17:40

ذكر يوري سليوسار حاكم منطقة روستوف الروسية، اليوم الاثنين، أن ​هجوما بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفل في ⁠مدينة "روستوف أون دون" في لاجنوب روسيا، مؤكدا ​أن أضرارا لحقت بمبان عدة. 
وأضاف أسليوسار ن ⁠قوات ​الدفاع الجوي أسقطت حوالي 50 طائرة مسيرة فوق المنطقة، وأن مدن روستوف وتاجانروج ‌وأربع مقاطعات في المنطقة هي تشيرتكوفسكي وتاراسوفسكي ‌وشولوخوفسكي وميلروفسكي تعرضت للقصف.
وأكد، في بيان، أن ثمانية أشخاص أصيبوا في روستوف، ​أحدهم في حالة حرجة. وفي تاجانروج الساحلية، التي تقع على بحر آزوف وتضم عددا من المنشآت الصناعية ومحطة لتفريغ الحبوب، قال إن ‌منشأة إنتاج لم ​يذكر اسمها تعرضت لبعض الأضرار.
كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن قوات بلاده ​قصفت ‌محطة ⁠تصدير روسية ‌في منطقة روستوف، ‌بالإضافة الى منشآت نفطية في ياروسلافل وأودمورتيا خلال الليل.

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