إسلام آباد تعلن استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران

إسلام آباد (وكالات)

أعلنت باكستان، أمس، استمرار المحادثات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران رغم استمرار الهجمات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده «تتابع التطورات الأخيرة في إيران ومنطقة الخليج».

وأوضح أن إسلام آباد تشعر بالقلق من احتمال امتداد الصراع إلى منطقة الخليج، مشيراً إلى استمرار الآمال في التوصل إلى حل للأزمة.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، إن «المفاوضات جارية بين الأطراف، لا سيما في ما يتعلق بمضيق هرمز، بهدف خفض التصعيد»، لافتة إلى أن باكستان تبذل «كل ما في وسعها لإعادة جميع الأطراف إلى مذكرة التفاهم التي وُقعت في يونيو والرامية إلى تمهيد الطريق لإنهاء الحرب».