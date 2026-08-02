إطلاق نار في ولاية أيداهو الأميركية يوقع قتلى ومصابين

أسفر حادث إطلاق نار داخل مطعم «إن إن أوت» للوجبات السريعة في جنوب ولاية أيداهو الأميركية، بعد ظهر السبت، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، بعضهم في حالة حرجة، وفق ما أفاد به متحدث باسم مدينة توين فولز.

وقال جوش بالمر، مسؤول الإعلام العام في المدينة، إن عناصر الشرطة الذين استجابوا للبلاغ عثروا على جثة المشتبه به بالقرب من موقع الحادث، مشيراً إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان ضمن حصيلة القتلى الثلاثة.

وأضاف بالمر أن السلطات تعمل حالياً على إبلاغ ذوي الضحايا، ما حال دون الكشف عن هوياتهم أو أعمارهم حتى الآن، لافتاً إلى أن عدداً من المصابين لا يزالون في حالة حرجة.

وباشرت الجهات الأمنية تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث ودوافعه، في وقت تتواصل فيه إجراءات الاستجابة الطارئة في موقع إطلاق النار.