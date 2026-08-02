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قتلى بغارات إسرائيلية على غزة

موقع غارة إسرائيلية استهدفت مخيماً للنازحين في خان يونس بغزة - أرشيفية
3 أغسطس 2026 01:25

القاهرة (وكالات)

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استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية ​على غزة لليوم الثاني على التوالي، أمس، مما أسفر عن مقتل 13 شخصاً على الأقل، على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحقيق تقدم كبير في الجهود الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي أبرم العام ⁠الماضي. 
وقال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة، إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات منفصلة على مدينة غزة ودير البلح وخان يونس، في شمال ووسط وجنوب القطاع على الترتيب. 
وذكر مسعفون أن رجلاً وزوجته قتلا وأصيب أربعة أشخاص في غارة جوية على شقة في دير البلح، بينما قتل شخصان ‌آخران، بينهما طفل، في غارة على شقة في مدينة غزة. 
وقُتل طفل عمره تسعة أعوام ووالداه ‌قبيل وقت الفجر تقريباً في غارة استهدفت منزلاً بمنطقة المواصي في خان يونس. كما قُتل شخص آخر بالقرب من جباليا في شمال قطاع غزة.

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