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أمطار وفيضانات بجنوب الهند تخلف أضراراً واسعة

منطقة غمرتها المياه عقب هطول أمطار غزيرة بولاية كيرالا الهندية
3 أغسطس 2026 15:46

اجتاحت أمطار غزيرة وفيضانات مناطق من ​جنوب الهند مطلع الأسبوع، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا ⁠وتشريد الآلاف في ولاية كيرالا فضلا عن ​انهيار أرضي أودى بحياة ثلاثة أشخاص ​على ‌الأقل في ولاية ⁠كارناتاكا ​المجاورة. بحسب ما أفادت السلطات وتقارير إخبارية.
وفقاً لوزير بحكومة ولاية كيرالا فقد ارتفع عدد القتلى جراء الحوادث المرتبطة بالأمطار إلى 11 شخصا ‌بحلول أمس الأحد، وتم إجلاء ما يقرب ‌من 7700 شخص إلى حوالي 275 مخيما للإغاثة في أنحاء الولاية.
قال ​في.دي ساتيسان رئيس وزراء كيرالا اليوم الاثنين إنه سيلتقي بمسؤولي المناطق لمراجعة الترتيبات ذات الصلة بمخيمات الإغاثة. وكان ذكر أمس الأحد أن ‌عمليات التنظيف بدأت ​في المناطق المتضررة من الفيضانات.
 وقالت هيئة إدارة الكوارث بالولاية إنه من المرجح أن تشهد الولاية رياحا ​قوية وأمطارا ‌متوسطة ⁠في ‌بعض المناطق اليوم ‌الاثنين.
وأجبرت الأمطار الغزيرة عددا من المدارس في ⁠أنحاء الولاية على الإغلاق. 

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المصدر: وكالات
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الهند
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