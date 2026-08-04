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فيضانات وانهيارات أرضية تضرب سريلانكا وتخلف دماراً

فيضانات في سريلانكا(أرشيفية)
4 أغسطس 2026 11:33

أدى هطول أمطار غزيرة في عدة  مناطق بسريلانكا إلى وقوع فيضانات وانهيارات طينية أودت بحياة خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

وأغلقت سريلانكا مدارس في مناطق جبلية تشتهر بزراعة الشاي اليوم الثلاثاء.كما خلفت الأمطار الغزيرة على مدار اليومين الماضيين دمارا في عدة مناطق بالبلاد وغمرت المنازل والحقول والطرق بالمياه. وقال مركز إدارة الكوارث بحكومة سريلانكا إن المناطق الجبلية بوسط البلاد كانت الأكثر تضررا من الطقس السيئ.

وقال براديب كوديبيلي المتحدث باسم المركز إن خمسة أشخاص حتى الآن لقوا حتفهم عقب الانهيارات الطينية التي دمرت منزلين بوسط البلاد، في حين أصيب ثلاثة أشخاص آخرون وفٌقد شخصان آخران.

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وأضاف أن الأمطار والفيضانات ألحقت الضرر بـ 129 منزلا، كما تم إجلاء نحو 2000 شخص.

وقد تم نشر قوات البحرية والجيش لإنقاذ المحاصرين جراء الفيضانات ومساعدتهم في الانتقال إلى أماكن آمنة.

 

المصدر: وكالات
انهيارات أرضية
سريلانكا
انهيارات
فيضانات
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