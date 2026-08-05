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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران

فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
6 أغسطس 2026 01:18

جنيف (وكالات)

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، عن قلقه من ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران اعتباراً من مارس، بعد أسابيع من بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على طهران.
وقال تورك في بيان: «منذ 19 مارس 2026، تمّ إعدام ما لا يقل عن 56 شخصاً على خلفية تهم مرتبطة بالأمن القومي، بمن فيهم 27 شخصاً بقضايا مرتبطة بالاحتجاجات في مطلع العام».
وحذّر من أن أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام بناء على تهم مماثلة.
وقال تورك «أشعر بقلق من ارتفاع عدد الإعدامات وأحكام الإعدام الصادرة في إيران منذ مارس، ومن استمرار استخدام عقوبة الإعدام لبثّ الخوف في نفوس السكان وقمع المعارضة». واعتبر أن «استمرار غياب المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية أمر مثير لقلق بالغ. ويُزعم أن الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة». 

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