إغاثة شاملة

وصول أول دفعة من الأطفال الفلسطينيين وعائلاتهم من قطاع غزة، ضمن مبادرة استضافة 1000 طفل فلسطيني، لتلقي العلاج في الدولة، تزامناً مع مبادرة إماراتية جديدة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باستضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من غزة من مختلف الفئات العمرية، لتلقي العلاج، ضمن جهود الدولة المتواصلة لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق.

25 طائرة شحن سيّرتها الإمارات، تحمل المساعدات إلى غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، وتتضمن تجهيزات لمستشفى ميداني، يدعم المنظومة الصحية في القطاع الذي يواجه ظروفاً استثنائية حرجة، إضافة إلى إقامة 3 محطات تحلية لتزويد السكان بالمياه، كما أرسلت الدولة عشرات طائرات المساعدات الغذائية والصحية ومواد الإيواء بالتنسيق مع المنظمات الدولية لتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية للسكان.

الجهد الإماراتي الإنساني الشامل، تدعمه تحركات إقليمية ودولية لضمان تدفق المساعدات بشكل مستدام وآمن ودون عوائق إلى غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية والمستلزمات الصحية للمدنيين المتضررين، كما تستنفر الإمارات علاقاتها وشراكاتها مع المنظمات الدولية، للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، بالتزامن مع دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع الأسبوع المقبل لبحث تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأثيرها على النساء والأطفال.