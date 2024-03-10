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دول أعلنت أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

هلال الشهر
10 مارس 2024 17:34

مصطفى أوفى (أبوظبي)
أعلنت دول عدة أن رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام لم تثبت لديها، اليوم الأحد.
وكتبت وكالة الأنباء الرسمية في سلطنة عمان، في حسابها الرسمي على "موقع "إكس" (تويتر سابقا)، أن "بعد غدٍ الثلاثاء غُرّة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ لعدم ثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل مساء اليوم".
وأكدت المملكة المغربية تعذر رؤية الهلال، اليوم الأحد، من قبل جميع لجان الرصد، البالغ عددها أكثر من 200 لجنة، وأن الثلاثاء 12 مارس غرة شهر رمضان المبارك.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، أن يوم بعد غد الثلاثاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وأكد الحسنات، تعذر رؤية هلال رمضان هذه الليلة، خلال فعالية رصد لهلال شهر رمضان، أقامتها دائرة الإفتاء، مساء اليوم الأحد.
وكتب مركز الفلك الدولي، ومقره في أبوظبي على حسابه في منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أن «الدول الواقعة في شرق العالم والتي أعلنت أن الثلاثاء 12 مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك، هي: أستراليا، سنغافورة، إندونيسيا، ماليزيا، بروناي».
وأضاف المركز أن الهند وباكستان لن تعلنا أن غداً الاثنين هو غزة رمضان «لأن اليوم (الأحد) هو 28 شعبان فيهما».
في إسبانيا، أعلنت المفوضية الإسلامية أن الثلاثاء 12 مارس سيكون غرة شهر رمضان المبارك لعدم ثبوت رؤية الهلال لديها.
وأعلنت إيران تعذر رؤية الهلال وأن الثلاثاء 12 مارس غرة شهر رمضان المبارك.
وقالت لجنة رؤية الهلال في طوكيو إن يوم الثلاثاء 12 مارس 2024 سيكون أول أيام رمضان لعام 1445 هجرية.

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