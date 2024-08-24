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الأهلي.. «الثنائية السهلة»

الأهلي.. «الثنائية السهلة»
24 أغسطس 2024 09:36

الرياض (أ ف ب) 

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حقق الأهلي فوزاً سهلاً على حساب العروبة 2-0، في مستهل مشواره في الدوري السعودي لكرة القدم، على ملعب الملك عبدالله الدولي.
سجل ثنائية الأهلي عبدالكريم دراسي (32)، والبرازيلي روبرتو فيرمينو (80).
بدأ اللقاء بضغط من جانب الأهلي من أجل تسجيل هدف مبكر في شباك العروبة واللعب بأريحية.
وسدد العاجي فرانك كيسيه تسديدة قوية تألق حارس ا لعروبة في التصدي للكرة، قبل أن ينجح عبدالكريم دراسي في متابعة الكرة، وتسجيلها داخل الشباك (32).
ومع بداية الشوط الثاني سجل فيرمينو هدفاً ثانياً للأهلي، إلا أن حكم اللقاء، ألغي الهدف بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية «الفار».
ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الثاني، بعد عرضية رائعة من كيسيه، قابلها فيرمينو بتسديدة داخل شباك العروبة.
وقاد المكسيكي جوليان كينونيس فريقه القادسية للفوز بنتيجة 3-0 على حساب ضيفه الفتح.
سجل كينونيس المنضم لصفوف القادسية في الصيف الجاري هدفين وعبدالعزيز العثمان هدفاً، في فوز القادسية مع الدقائق 34 و73 و90+3.
ونجح القادسية الذي تعود ملكيته لشركة أرامكو في إبرام عدة صفقات عالمية أمثال الإسباني ناتشو فرنانديز قائد ريال مدريد الموسم الماضي، ومواطنه كارلوس خيمنيز، والمكسيكي كوستين كاستيلس، والأرجنتيني أيزيكيل فرنانديز والأوروجوياني جاستون ألفاريز والغابوني بيار إيميريك أوباميانج، الذي غاب عن المباراة، بسبب تراكم البطاقات الصفراء مع فريقه السابق مارسيليا الفرنسي.
وكان القادسية قد مصاف أندية النخبة رفقة كل من الخلود والعروبة.
واستهل الخليج مشواره في الموسم الجديد بفوز ثمين بنتيجة 1-0 على حساب مضيفه ضمك سجله ضاري العنزي لاعب ضمك بالخطأ في مرماه (16).
وحقق المدرب اليوناني جورجيوس دونيس الفوز الأول له مع الخليج الذي يعد رابع محطاته التدريبية في الدوري السعودي بعد الهلال والفتح والوحدة.

 

الدوري السعودي
الأهلي السعودي
العروبة
القادسية
روبرتو فيرمينو
ريال مدريد
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