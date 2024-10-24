«هاتريك» رافينيا يتصدر 8 أرقام قياسية من «رباعية» برشلونة أمام البايرن



معتز الشامي (أبوظبي)



حفلت الرباعية التي أمطر بها برشلونة شباك بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، بالأرقام القياسية تتصدرها «الثلاثية» التي سجلها البرازيلي رافينيا في شباك العملاق البافاري.

حقق «البارسا» فوزاً عريضاً على بايرن ميونيخ 4-1، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وأحرز أهداف «البلوجرانا» رافينيا «هاتريك»، وروبرت ليفاندوفسكي، فيما سجل هدف «البايرن» هاري كين.

وإليكم أرقام قياسية من رباعية برشلونة ضد بايرن ميونيخ.

- أنهى برشلونة سلسلة من ست هزائم متتالية أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، ليفوز عليه للمرة الأولى منذ مايو 2015 بالفوز عليه 3-0، وكانت جميع انتصاراته الثلاثة على الفريق الألماني بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر 4-0 في 2009، و3-0 في 2015، و4-1 يوم الأربعاء.

- أصبح رافينيا رابع لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل ثلاثية في مرمى بايرن ميونيخ، بعد روي ماكاي عام 2002، وسيرجيو أجويرو عام 2014، وكريستيانو رونالدو عام 2017.

- بلغ متوسط أعمار لاعبي برشلونة الأساسيين أمام بايرن ميونيخ 24 عاماً و185 يوماً؛ وهو أصغر متوسط أعمار لهم في مباراة بدوري أبطال أوروبا منذ ديسمبر 2011 ضد باتي بوريسوف بعمر23 عاماً و93 يوماً، والواقع أن هذه كانت أصغر تشكيلة أساسية على الإطلاق تهزم الفريق الألماني في المسابقة.

- خاض لامين يامال مباراته العاشرة أساسياً في دوري أبطال أوروبا، ليصبح أصغر لاعب في ذلك الوقت في تاريخ المسابقة 17 سنة و102 يوم.

- منذ بداية الموسم الماضي، شارك هاري كين بشكل مباشر في أهداف دوري أبطال أوروبا أكثر من أي لاعب آخر بـ 17 هدفاً، بالإضافة إلى كونه الهداف الأول في هذه الفترة «13 هدفاً و4 تمريرات حاسمة».

- سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هدفه رقم 97 في دوري أبطال أوروبا، ليصبح على بُعد ثلاثة أهداف فقط من أن يصبح ثالث لاعب يصل إلى 100 هدف في دوري الأبطال بعد رونالدو وليونيل ميسي.

- وصل هاري كين للهدف الـ34 في دوري أبطال أوروبا، ليعزز رقمه القياسي أفضل هداف إنجليزي في البطولة.

- هدف برشلونة الأول بأقدام رافينيا بعد 56 ثانية، أسرع هدف تتلقاه شباك بايرن ميونيخ على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا.