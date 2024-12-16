الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«الشارقة للآثار» تُطلق منصة رقمية عالمية لاستكشاف التراث الثقافي

«الشارقة للآثار» تُطلق منصة رقمية عالمية لاستكشاف التراث الثقافي
16 ديسمبر 2024 22:18

الشارقة (وام)
أطلقت هيئة الشارقة للآثار مشروع «مركز علم الآثار في عالم الميتافيرس»، الذي يُعد الأول من نوعه عالمياً في مجال التراث الثقافي على منصة الميتافيرس، ويُمثل خطوة نوعية نحو تعزيز تجربة استكشاف التراث الثقافي والأثري لإمارة الشارقة، مقدماً للمستخدمين من مختلف الأعمار فرصة مميزة للدخول إلى عالم التاريخ الأثري عبر تجربة تفاعلية تجمع بين التعليم والترفيه بأسلوب مبتكر.
تقدّم المنصة تجربة تعليمية غنية تتيح للمستخدمين التفاعل مع أبرز المواقع الأثرية في الشارقة، بدءاً من النقوش الصخرية في خورفكان وكلباء وصولاً إلى محاكاة التنقيب الأثري في «مقبرة الجمال» وترميم كنز العملات التاريخية المكتشفة في مليحة مما يوفر فهماً أعمق لأساليب الحفاظ على الاكتشافات الحضارية من خلال أوصاف صوتية باللغتين العربية والإنجليزية مما يعزز من سهولة الوصول والفهم لجميع المستخدمين.
وقال عيسى يوسف مدير عام هيئة الشارقة للآثار، إن إطلاق مركز علم الآثار في عالم الميتافيرس يمثل خطوة محورية في إطار استراتيجية هيئة الشارقة للآثار الهادفة إلى استخدام التكنولوجيا لتعزيز الوعي الثقافي وربط المجتمعات على مستوى العالم من خلال منصة رقمية مبتكرة، حيث يُعد هذا المشروع تجسيداً حقيقياً لرؤيتنا في دمج الابتكار مع الإرث الأثري ويوفر فرصة فريدة لربط الأجيال والثقافات المختلفة عبر تجربة تفاعلية تعزز الحوار الثقافي العالمي. كما يتيح للمستخدمين من جميع أنحاء العالم استكشاف التراث الثقافي لإمارة الشارقة بأسلوب مبتكر، مما يسهم في ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة ثقافية عالمية ويعكس التزامنا المستمر بتوظيف التكنولوجيا في إثراء تجارب الزوار.
ويحتوي التطبيق على قاعدة بيانات غنية تضم القطع الأثرية المكتشفة في إمارة الشارقة، مما يسهل على المستخدمين استعراض المعلومات والبحث في محتوياتها وفقاً لمعايير متنوعة مثل الفترة الزمنية ونوع المادة أو الموقع ليُتيح للمستخدمين التفاعل المباشر مع مكونات تاريخية عريقة إذ يمكن للجميع تحميل التطبيق والتفاعل معه، مما يوفر تجربة شاملة تلبي تطلعات كافة الفئات من المجتمع.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: النخلة رمز للتراث الوطني والثقافة الإماراتية
انطلاق مهرجان ربيع مصفوت السابع في عجمان
هيئة الشارقة للآثار
منصة رقمية
التراث
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
حمد بن محمد الشرقي يستقبل حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام والوفد المرافق له
علوم الدار
حمد بن محمد الشرقي يستقبل حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام والوفد المرافق له
اليوم 17:37
حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء
علوم الدار
حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء
اليوم 18:55
هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج كلية خليفة بن زايد الجوية
علوم الدار
هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج كلية خليفة بن زايد الجوية
اليوم 17:53
توم فليتشر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يدلي بتصريح في دمشق
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: سوريا بحاجة إلى كميات كبيرة من المساعدات
17 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©