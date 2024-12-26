فولهام يطيح تشيلسي بعد 45 عاماً!



لندن (رويترز)



قلب فولهام تأخره في النتيجة، ليهزم جاره تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل هدف «البديل» رودريجو مونيز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه الثلاث نقاط.

وكان هذا أول فوز لفولهام على ملعب ستامفورد بريدج منذ 1979، وعطل آمال تشيلسي صاحب المركز الثاني في المنافسة على اللقب.

وراوغ كول بالمر لاعب تشيلسي اثنين من مدافعي فولهام، وسدد الكرة بسهولة من بين قدمي عيسى ديوب، لتسكن الزاوية السفلية للمرمى في الدقيقة 16، ليفتتح التسجيل بطريقة رائعة.

ولكن نشاط فولهام وتصميمه في الشوط الثاني أتت بثمارها في الدقيقة 82، عندما سجل هاري ويلسون ضربة رأس من مسافة قريبة، ليحرز أول هدف لفولهام على ملعب ستامفورد بريدج منذ 2011.

وحسم مونيز النقاط الثلاث، عندما حول تمريرة ساشا لوكيتش في الشباك في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.