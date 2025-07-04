روما يعير أبراهام إلى بشيكتاش



إسطنبول (أ ف ب)



انضم المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام الى بشيكتاش التركي قادماً من روما على سبيل الإعارة، كما أعلن نادي مدينة إسطنبول.

ووصل أبراهام إلى إسطنبول الثلاثاء ثم اجتاز الفحص الطبي الروتيني، قبل أن يوقع على عقد الإعارة الذي يمكن أن يصبح نهائياً اعتباراً من موسم 2026-2027، مقابل مبلغ 13 مليون يورو (نحو 15 مليون دولار).

وقال بشيكتاش «سندفع مبلغاً مقداره مليوني يورو لنادي روما مقابل موسم 2025-2026، وإذا نفذت شروط العقد ستكون الصفقة نهائية مقابل 13 مليون يورو» علماً بأن القيمة الأخيرة ستسدد على دفعات حتى عام 2030.

وكان أبراهام انتقل إلى صفوف روما في أغسطس 2021 بعقد لخمس سنوات قادماً من تشيلسي الإنجليزي مقابل 41 مليون يورو، وأسهم بشكل كبير في إحراز فريق العاصمة الإيطالية مسابقة كونفرنس ليج عام 2022.

أعير إلى ميلان خلال موسم 2024-2025، حيث سجل 10 أهداف في مختلف المسابقات.